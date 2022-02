LA DENUNCIA Guasto sulla rete, da tre mesi senza linea telefonica e interne, ma deve pagare lo stesso bollette. "La società non risponde"

"Da tre mesi e mezzo senza telefono con la Tim che non risolve il problema, non dà spiegazioni all'utente ma continua a mandare le bollette". La denuncia arriva dal presidente di Federconsumatori Perugia, Alessandro Petruzzi, che rappresenta l'utente umbro, residente in Assisi che si trova da inizio novembre con il telefono muto. "E' inaccettabile e inconcepibile - dice Petruzzi - che dopo decine e decine di segnalazioni al 187 non si sia riusciti a risolvere il guasto. E se anche fosse un problema così serio correttazza vorrebbe che un'azienda seria comunicasse l'impossibilità a ripare il guasto". Tutto è iniziato dopo un temporale che aveva disattivato sia la linea telefonica che internet.

"Questo signore ha iniziato a chiamare il numero della Tim - racconta ancora il presidente - segnalando il problema ma i giorni passavano e il telefono rimaneva inattivo anche se l'azienda mandava messaggi sul numero di cellulare del mio assistito dicendo che era tutto risolto. Lo stesso riprendeva il telefonino e faceva presente che non era così. Dopo un mese e mezzo internet ha ripreso a funzionare ma il telefono è ancora muto. Ci saranno almeno 50 segnalazioni di guasti legati a questa linea telefonica. Ma come è possibile che nel 2022 non si riesca a risolvere un guasto telefonico? Come è possibile che un'azienda come la Tim addebiti bollette per servizi non forniti? Oltretutto questo numero è associato a un'attività turistica e quindi oltre all'enorme disagio in un periodo in cui le telecomunicazioni e internet sono fondamentali per lavoro e studio, c'è un danno economico legato all'impossibilità per potenziali clienti di raggiungere la struttura. Per questo - conclude Petruzzi - abbiamo avviato la procedura di diffida a Tim a riparare il danno e soprattutto a risarcire il cliente".