Collazzone, blitz nella stireria: multa da 37mila euro per violazioni alla sicurezza e assunzioni irregolari

Misure sanitarie e di sicurezza assenti nei luoghi di lavoro. I Carabinieri hanno denunciato due imprenditori per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e assunzioni irregolari, elevando multe per 37mila euro e disponendo la chiusura dell'attività per 5 giorni.

I controlli sono stati svolti dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, della Stazione di Collazzone, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale di Perugia nei confronti di una stireria.

I due imprenditori sono stati denunciati alla competente Procura di Spoleto in quanto non avrebbero provveduto alla nomina del medico competente e non sottoposto a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non erano informati in materia di igiene e sicurezza. Contestata anche la mancata adozione di idonee misure antincendio e l'assenza della segnaletica sulla sicurezza, oltre alla mancanza di armadietti personali.

Durante i controlli è emerso che due lavoratrici erano state assunte irregolarmente e per tale violazione seguiva la sospensione delle attività con la contestazione di sanzioni amministrative e ammende per complessivi 37.000 euro circa e la chiusura di entrambe le attività per cinque giorni.