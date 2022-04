Stefano Tacconi, il nuovo bollettino medico. Il figlio: "Segnali incoraggianti, ma serve tempo"

Ci sono "segnali incoraggianti" per le condizioni di salute di Stefano Tacconi, il perugino ex portiere della Juventus e della Nazionale, ricoverato all'ospedale di Alessandria per "una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma".

Secondo quanto riportato da Tuttosport il figlio, Andrea Tacconi, ha spiegato i microfoni della Rai che "In questo momento è stabile, ma in coma farmacologico. Ha fatto una Tac nel pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata e adesso dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo. Il malore è arrivato dal nulla: è iniziato un mal di testa poi è sceso di macchina ed è caduto a terra".

Il nuovo bollettino medico

TuttoSport riporta anche il nuovo bollettino medico. "La situazione è ancora stazionaria - spiegano Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia, e Fabrizio Racca, direttore della Terapia Intensiva - . Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico. Il percorso sarà ancora lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l'andamento della situazione. Sicuramente il fattore tempo è stato fondamentale: aver riconosciuto il problema e aver centralizzato le cure, trasferendo il paziente in un ospedale hub, ha fatto la differenza per un intervento precoce al fine di evitare una seconda emorragia che sarebbe potuta essere fatale - aggiungono in una nota i sanitari -. Ora dobbiamo dare tempo a Tacconi di combattere, grazie alle cure che sta ricevendo in Terapia Intensiva, e affrontare con forza i prossimi giorni".