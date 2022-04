Alessandria, bollettino medico sulle condizioni di Stefano Tacconi: "Situazione difficile, prossime ore fondamentali". Ma c'è una speranza

Il bollettino medico sull'ex portiere perugino Stefano Tacconi è stato diramato nel pomeriggio di oggi dall'Opedale di Alessandria dove è ricoverato da ieri, in terapia intensiva. Il direttore della Struttura di Neurochirurgia - che sta seguendo il paziente Tacconi - Andrea Barbanera è stato chiaro: le prossime 72 ore saranno fondamentali per capire il quadro clinico e le possibilità di sopravvivenza di Stefano. Ma c'è una speranza: "Al momento le condizioni sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sicuramente rispetto a ieri un piccolo passo avanti è stato fatto". I medici hanno confermato che Tacconi era arrivato in ospedale (ieri 23 aprile nel primo pomeriggio) per via di "una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma". "Le condizioni - da quanto emerge dal bollettino - sono apprese subito importanti e serie, abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia". Arginata la eventuale secondo emorragia - sarebbe stato un colpo devastante - si spera di aver superato la fase critica per salvare la vita al portierone della Juve e di aver arginato al massimo evventuali effetti collaterali determinati dall'aneurisma.