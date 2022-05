Stefano Tacconi, nuovo bollettino medico: "Sono stati fatti dei passi avanti importanti"

Nuovo bollettino medico per Stefano Tacconi. L'ex portiere perugino di Juventus e Nazionale è ricoverato dal 23 aprile all'ospedale di Alessandria per "una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma".

Come riporta TorinoToday, Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, spiega che Stefano Tacconi "attualmente è ancora ricoverato in rianimazione e presenta un quadro clinico in miglioramento, con una risposta appropriata dei movimenti degli arti a fronte di stimoli verbali".

E ancora: "Se nei prossimi giorni la situazione rimarrà stabile, si può ipotizzare di staccare il paziente dal respiratore e trasferirlo nel reparto di neurochirurgia per il successivo indirizzo riabilitativo. Stefano dovrà affrontare ancora alcuni ostacoli, ma sicuramente sono stati fatti dei passi avanti importanti".