Controlli nelle stazioni, la mamma non riesce a scendere dal treno in tempo, le figlie piccole da sole alla stazione

Continuano i controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni da parte della Polizia lungo l'asse Umbria-Marche. Nella settimana appena trascorsa sono stati identificati quasi 2mila persone, fatte verifiche su 96 treni, 3 denunce e 2 minori rintracciati.

Ubriaco e contrario all'uso della mascherina - La PolFer ha denunciato un giovane italiano ubriaco che disturbava i viaggiatori presenti nell’atrio biglietteria. Il giovane, oltre allo stato di alterazione alcoolica, non era sprovvisto della mascherina ed invitato ad indossarla ha prima minacciato e poi si è scagliato contro gli agenti. L’uomo, oltre alla denuncia per il reato di offese a pubblico ufficiale è stato anche doppiamente sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza e l’inosservanza alle misure anti Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IL CASO - Gli agenti hanno soccorso due bambine di 6 e 9 anni rimaste sole su un marciapiede di uno dei binari poiché la mamma, che era intenta ad aiutare i nonni a sistemare i bagagli su di un treno diretto, non è riuscita a scendere prima che questo ripartisse. Le bambine sono state notate dalla pattuglia in servizio in stazione che le ha raggiunte e messe in sicurezza in attesa dell’arrivo del papà, nel frattempo avvisato.