Perseguita la ex fidanzata e minaccia chiunque provi ad avvicinarla: nei guai 40enne

Un 41enne, difeso dall’avvocato Carlo Bizzarri, è accusato di aver perseguitato la ex “con condotte violente e minacciose reiterate, volte a riallacciare la relazione sentimentale” con la donna, “già connotata da episodi di violenza fisica e verbale, molestava la donna, in modo da cagionarle un perdurante stato d’ansia e di paura estrinsecatosi in ripetute crisi di pianto e di panico, da ingenerare il fondato timore per l’incolumità sua e del fratello … di 10 anni e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, tanto che la stessa non usciva più di casa da sola per paura di incontrarlo”.

La vittima, una 32enne assistita dall’avvocato Luisa Manini, ha raccontato che l’uomo “la avvicinava ogni volta che la incontrava per strada” e se era in compagnia di qualcuno, come accaduto “in due distinte occasioni, avvicinava gli amici dell’ex fidanzata intimando loro di non ballare né uscire con lei”.

In altra occasione “minacciava di fare del male a lei e al fratello minore”, oppure “la infastidiva, in evidente stato di ubriachezza” dopo averla seguita in un ristorante dove la donna “si intratteneva con un amico, accarezzandole i capelli, chiedendole se poteva offire del civo e dicendole di nutrire ancora sentimenti verso di lei”.

Denunciati anche i pedinamenti, messi in atto “con insistenza, seguendalo nel bar dove la donna si intratteneva con un amico, infastidendola e cercando di toccarla, desistenda da tale comportamento solo dopo l’intervento del proprietario dell’attività che lo convinceva ad uscire dal locale”.

Comportamenti molesti e persecutori che sarebbero stati messi in atto dal febbraio al luglio del 2018 a Perugia.