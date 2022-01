"Rivoglio la mia casa", per due anni perseguita la ex che vive nell'abitazione coniugale con il figlio minorenne

Perseguita la ex moglie, aiutato dalla nuova compagna, per riprendersi la casa di famiglia che il giudice ha assegnato alla donna. Entrambi finiscono sotto processo per stalking e violenza privata.

Un 48enne, difeso dall’avvocato Luca Graziani, e la sua compagna, difesa dall’avvocato Saschia Soli, sono accusati di avere “in concorso fra loro, mediante reiterate condotte nei confronti di …, ex compagna convivente” dell’uomo, messo in atto azioni moleste e intimidatorie, come “transitare in diverse occasioni nei pressi della casa familiare, di proprietà dei genitori di lui ed assegnata” alla donna dal Tribunale per i minorenni, in qualità di genitore collocatario del figlio minore, “suonando ripetutamente al campanello con la pretesa di entrare e rivolgendole l’esplicita intimazione di restituirgli la casa”.

In un’altra occasione si sarebbe presentati sempre sotto casa e avrebbero forzato il portone d’ingresso, “danneggiandolo e con esplicite minacce di morte in caso di rifiuto di restituzione dell’immobile”.

Un’altra volta si sarebbero resi protagonisti di un inseguimento, con la donna che correva a chiedersi nell’auto del nuovo compagno, con l’ex che “danneggiava forzandone la serratura e rompendone gli alettoni antipioggia”.

Altro episodio contestato è quello relativo ad una sera, nel corso della quale la donna aveva organizzato una cena, alla presenza del figlio e di alcuni amici, in cui i due imputati raggiungevano l’abitazione e “inveendo contro di lei le intimavano di andarsene da casa sua, scuotendo e colpendo più volte e con violenza il portone, usando altresì espressioni offensive e provocatorie del tipo ‘vi fate le cene a casa mia, vieni giù z… se hai il coraggio’ e nel medesimo contesto danneggiando altresì l’autovettura in uso ad uno degli ospiti” della donna.

Diversi i pedinamenti, mentre la donna passeggiava, “avvicinandosi al suo corpo con la propria autovettura per poi allontanarsi” e sempre rivolgendole “epiteti offensivi e denigratori, dandole della ‘matta e bisognosa di cure’ e dell’incapace sia come madre sia come insegnante, prospettandole che le avrebbero tolto l’affidamento del figlio”.

Comportamenti che avrebbero cagionato alla donna “un perdurante e grave stato di ansia”, essendosi protratti per oltre due anni.