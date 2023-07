Molesta e perseguita due donne con telefonate e messaggi a sfondo sessuale: a processo

Molesta e perseguita due donne con telefonate e messaggi a sfondo sessuale. Un 31enne, difeso dall’avvocato Roberto Tittarelli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di stalking.

L’imputato è accusato di avere “con condotte reiterate”, minacciato e molestato una donna “in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, con ricorso a farmaci nonché un fondato timore per la sua incolumità”, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita. Impaurita la donna non rispondeva più a chiamate con numero sconosciuto o non in rubrica, “limitando le uscite serali” e uscendo solo accompagnata.

Nelle telefonate e nei messaggi l’imputato avrebbe parlato e scritto di rapporti sessuali, anche violenti, con apprezzamenti volgari relativi al corpo della donna, concludendo con “vedrai cosa ti farò, ti farò male, so dove abiti”.

Comportamento pressoché identico avrebbe tenuto nei confronti di un’altra donna, insultandola nei messaggi vocali e instillando in lei la paura di rapporti sessuali non consensuali e violenti.