Si invaghisce della vicina di casa e la perseguita, rendendo la vita impossibile anche alla figlia e al compagno: condannato

Si invaghisce della vicina di casa e per due anni le rende la vita impossibile, perseguitando anche la figlia della donna e il suo compagno.

L’imputato in primo grado è stato assolto per incapacità di intendere e volere, ma in appello la sentenza è stata riformata con il riconoscimento di un vizio parziale di mente e la condanna a 8 mesi.

I giudici della Corte d’appello hanno accolto il ricorso della Procura Generale, riformando “la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato, ritenendolo incapace di intendere e volere” dal reato di stalking, con la nuova contestazione di avere “minacciato, molestato con condotte reiterate per circa due anni una donna, sua vicina di casa della quale si era invaghito, la di lei figlia ed il compagno, generando negli stessi un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità”.

Secondo i giudici “deve condividersi l’esito della (ulteriore) perizia disposta in appello sullo stato di mente dell’imputato del delitto” di stalking “compendiando le risultanze delle pregresse perizie – attestanti un vizio parziale di mente – e il dato oggettivo che i fatti-reato ipotizzati erano stati tutt’altro che transitori coprendo un rilevante periodo temporale (circa due anni), ha sostanzialmente concluso per il vizio parziale di mente, individuando nell’innestarsi di condotte di abuso di alcool su di una pre-esistente condizione di vulnerabilità schizo-tipica la causa del prodursi di uno stato psico-patologico fortemente altalenante fra capacità ed incapacità di intendere e volere”.

L’imputato deve quindi essere “ritenuto responsabile dei fatti-reato lui ascritti che devono ritenersi fondatamente comprovati dalle plurime querele sporte dalla persona offesa, dai riscontri delle annotazioni di servizio, dalle foto dello stato dei luoghi, dai messaggi Facebook inviati dall’imputato all’indirizzo della persona offesa”.