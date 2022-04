Dopo aver constatato che all’interno dell’appartamento non era presente la donna, gli agenti hanno accompagnato il 32enne in Questura e lo hanno denunciato per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si avvicina all'abitazione della ex e scatta l'allarme del braccialetto elettronico. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono così intervenuti a Monteluce per la presenza di un uomo che, colpito da provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, stava violando le misure cautelari.

Entra in casa della ex, ma il braccialetto elettronico fa scattare l'allarme in Questura: portato via e denunciato