Spoleto: perseguita una donna sui social e le distrugge l'auto, in manette 28enne

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato un 28enne per il reato di atti persecutori nei confronti di una donna.

Il giovane, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna, è stato tratto in arresto come misura di aggravamento per i comportamenti molesti che ha tenuto nei confronti della donna, avendola avvicinata anche dopo l’emissione del divieto.

Il giovane era già stato arrestato il 20 dicembre per le ripetute violenze nei confronti della donna e nonostante l’interdizione aveva continuato ad importunarla attraverso i social network, arrivando persino a danneggiare l’auto della vittima.

Il giudice ha disposto l’aggravamento della misura e il trasferimento in carcere a Spoleto del 28enne.