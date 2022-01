Perseguita una ragazza che non vuole saperne di lui e minaccia gli amici: "Chiunque si avvicina lo ammazzo di botte"

Vietato uscire con i compagni di scuola, controllata in ogni spostamento e molestata con continui sms e messaggi su Whatsapp. Lui voleva avere una relazione, ma lei no e allora sono iniziate le minacce e le molestie.

Un 28enne, di origine albanese, difeso dall’avvocato Delfo Berretti, è finito sotto processo per aver perseguitato una ragazza di 23 anni, “contattandola continuamente ed in modo ossessivo a mezzo telefono e messaggi dell’applicativo Whatsapp per convincerla ad intraprendere una relazione sentimentale con lui incurante della diversa volontà della donna, seguendola, costringendola alla di lui continua presenza, presentandosi presso i luoghi da costei frequentati senza preavviso e controllandone i movimenti, in modo da impedirle di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane e da indurla ad alterare le proprie abitudini di vita per evitare incontri” con l’uomo.

Molestie che avrebbe causato “in lei un permanente stato di ansia e paura e un fondato timore per la propria incolumità e per quella delle persone a lei legate affettivamente”.

L’uomo avrebbe tentato di costringere la donna “a non vedere più i suoi compagni di scuola, chiedendole in che luogo si trovasse, manifestando immotivata gelosia”.

In altre occasioni si sarebbe presentato “nei luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi amici proferendo nei suoi confronti le seguenti frasi: ‘Chiunque si avvicina lo ammazzo di botte, lo lascio in una pozza di sangue”.

Tantissimi i tentativi di “incrociarla sotto la di lei abitazione” e le chiamate “al telefono” o gli invii di “sms dal contenuto intimidatorio e offensivo”.

Il tutto si sarebbe svolto nei mesi di agosto e settembre del 2019.