Minaccia di morte la ex e si apposta sotto casa: "Torniamo insieme o finisce male"

MInaccia la ex di morte e poi si apposta sotto casa in attesa che la donna esca, ma interviene la Polizia e per un 31enne arrivano la denuncia per minacce aggravate e atti persecutori e un foglio di via dai comuni di Perugia e Corciano per 3 anni.

I poliziotti sono intervenuti presso l’abitazione di una cittadina extracomunitaria, classe 1974, impaurita dall’atteggiamento violento dell’ex fidanzato. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno rintracciato un cittadino extracomunitario, classe 1991, con numerosi precedenti per ricettazione e guida in stato di ebbrezza che alla presenza dei poliziotti ha telefonato alla donna insultandola e minacciandola.

La donna parlando con gli agenti ha riferito che anche in altre occasioni aveva dovuto chiedere l'intervento delle forze dell’ordine per episodi analoghi e che dopo una relazione durata pochi mesi il 31enne aveva iniziato a tempestarla di telefonate per cercare di recuperare il rapporto. Al rifiuto della 48enne il giovane che aveva iniziato a seguirla, a telefonarle continuamente e a minacciarla di morte. Per paura, la donna è stata anche costretta a “bloccare” il contatto dell’ex e a modificare le proprie abitudini di vita. Il 31enne, dopo aver cambiato numero di cellulare, ha continuato a molestarla telefonicamente.