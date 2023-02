Scappato in Francia dopo la sentenza per maltrattamenti in famiglia, ma perseguita la ex moglie sui social: nuova condanna

Due anni e 4 mesi di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale di 5mila euro a favore della moglie per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già condannato, era tornato in Tunisia prima dell’esecuzione della pena e poi era andato in Francia, da dove aveva continuato a minacciare la famiglia. Catturato grazie a un mandato di arresto internazionale, è finito in carcere nel nord Italia per scontare la pena definitiva della prima condanna e la misura cautelare per lo stalking telefonico.

Un tunisino di 45 anni, difeso dagli avvocati Christian Luciano Ligotino e Luca Brufani, aveva vissuto per anni nell’eugubino-gualdese e dopo la condanna a 2 anni inflittagli nel 2019 dal Tribunale di Perugia per maltrattamenti, era scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Scandagliando i social i carabinieri della stazione carabinieri di Gualdo Tadino erano riusciti a scoprire che il ricercato viveva a Grenoble, in Francia.

Il giudice del Tribunale penale di Perugia lo ha condannato per avere inviato “in più occasioni e in tempi diversi” alla ex moglie “messaggi Whatsapp di natura intimidatoria, contenenti minacce di vario tenore anche esplicite di morte, e gravemente offensivi, appellandola con epiteti particolarmente ingiuriosi”, facendo insorgere nella donna uno stato di ansia e paura per la sua incolumità e quella dei parenti prossimi, “costringendola altresì ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Contestato anche il reato di violazione degli obblighi familiari in quanto si sarebbe sottratto “agli obblighi imposti dalla sentenza di separazione … di corresponsione delle somme, pari a 600 euro mensili, stabilite a titolo di mantenimento dei figli minori”.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Massimo Rolla.