Forza una finestra e sorprende la ex nel sonno per minacciarla e insultarla: a processo per stalking

Forza una finestra di casa della ex, si introfula in camera da letto e la sorprende nel sonno per minacciarla e insultarla.

Un perugino di 47 anni, difeso dall’avvocato Daniele Federici è accusato di stalking nei confronti della ex e violazione di domicilio. L’imputato è accusato di avere tenuto comportamenti “tali da cagionare” nella donna “un grave e perdurante stato d’ansia sì da ingenerare nella stessa il fondato timore per la propria incolumità”.

La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere, “dopo vari tentativi di recupero del rapporto” dopo la convivenza, molestato la donna, ingiuriata con “plurimi epiteti offensivi … attraverso reiterati messaggi” e di averla minacciata di morte e altri “mali ingiusti”.

In diverse occasione l’uomo avrebbe pedinato la ex e si sarebbe appostato sotto casa con l’intento di incontrarla. Una volta si sarebbe scontrato con un amico della donna che era intervenuto per difenderla, ignorando “i plurimi tentativi delle forze dell’ordine che tentavano invano di dissuaderlo”.

L’accusa contesta anche le aggravanti per aver commesso i fatti nei confronti di una persona a cui era legato sentimentalmente e con strumenti telematici. L’imputato deve anche rispondere di violazione di domicilio perché “nottetempo, clandestinamente … forzando la finestra dell’abitazione” della donna, “si introduceva al suo interno mentre la predetta dormiva, sorprendendola nel sonno” e continuare a insultarla e minacciarla.