"Non sono uno stalker, ho cercato di salvare quella ragazzina. E adesso denuncio tutti"

Il giudice ha ritenuto che i comportamenti del 28enne ingegnere non siano stati appropriati, nei confronti di una 13enne, e lo ha condannato alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione. Perugia Today ritiene che sia diritto di tutti poter dire la propria e fornire un’altra versione di ciò che si racconta (sempre nei limiti di verità, continenza e pertinenza di ciò che si racconta). Perciò dopo aver dato voce all’accusa, ospitiamo le ricostruzione dei fatti così come raccontata dall’imputato (precisiamo che l’imputato è stato condannato per aver contattato una 12enne in chat e poi aver compiuto atti di stalking nei suoi confronti e della sua famiglia. L’imputato ha anche presentato diverse denunce contro il sostituto procuratore, il giudice, il difensore di parte civile e il personale della scuola della ragazzina, sostenendo di essere vittima di un complotto).

“Ci eravamo conosciuti per caso sui social, e nonostante avessi 27 anni c'era un rapporto molto positivo via chat: lei apprezzava la mia maturità e comprensione nei suoi confronti, e si confidava con me come se fossi un fratello maggiore; io mi sentivo responsabile per lei, e cercavo di consigliarla al meglio.

Avevo un lavoro precario, così nacque l'idea di farmi assumere nell'ufficio di suo padre. Ci credevo davvero; la ragazza me ne aveva parlato in ottimi termini, avevo capito quanto lui amasse il proprio studio e fosse dispiaciuto del fatto che la figlia non avesse i suoi stessi interessi. Speravo che lui potesse accogliermi sotto la sua ala e insegnarmi il mestiere, con lo stesso affetto che la figlia provava per me. Non sarebbe stato un problema trasferirmi da Milano, in cambio della disponibilità e della pazienza necessarie a farmi crescere e fare esperienza.

Non è stato difficile farmi assumere, non sono affatto un incompetente e la ragazzina è stata molto abile a promuovermi da dietro le quinte; le avrebbe fatto piacere vedermi in ufficio. Quando si è arrivati al dunque, il padre non aveva sospettato ancora nulla, nonostante la figlia seguisse la vicenda con plateale interesse. Così mi sono fatto coraggio, mi sono preso anche le responsabilità che la minore non era in grado di prendersi e ho raccontato al padre che avevo avuto il suo contatto dopo aver conosciuto la figlia. Ho fatto il mio dovere: ho vigilato sulla ragazzina quando veniva lasciata incustodita sui social e l'ho riportata dai genitori quando non sono più riuscito a impedire che facesse cose sbagliate.

È stato inutile rassicurare il padre del fatto che non era successo nulla di grave, e che il mio interesse per il suo lavoro era genuino; lui ha mandato tutto a monte, ha sequestrato il telefono alla figlia e le ha impedito così i contatti anche con i suoi coetanei. Inutile pure spiegargli che le sue pesanti restrizioni potevano avere delle ripercussioni negative sulla ragazza, portandola ad essere più schiva e frustrata, dunque più incline ad agire di nascosto e cacciarsi nei guai.

Dopo un mese, vedendo che la situazione non migliorava, ho provato a sincerarmi della situazione e mi sono rivolto ad un'insegnante di scuola, spiegando con la massima gentilezza che doveva prendersi cura della minore e assisterla in quel periodo di fragilità. A mia insaputa, i genitori sono stati contattati raccontando gravi menzogne sul mio conto, per spaventarli e spingerli in Commissariato. Le medesime falsità sono state utilizzate per pretendere misure di controllo ulteriori che l'istituto scolastico non aveva titolo di esigere, trovando peraltro l'opposizione della famiglia stessa.

Recatisi in Questura controvoglia, i genitori hanno riferito le vicende, senza però voler sporgere querela. Il padre mi aveva conosciuto per l'assunzione ed era convinto che non fossi pericoloso; la figlia non aveva mai avuto paura di me, sapeva manovrarmi a piacimento. La madre invece era maggiormente preoccupata, non avevamo avuto contatti diretti e si era lasciata guidare dai pregiudizi.

La segnalazione dei genitori è stata trasformata d'ufficio in un procedimento penale per stalking (contro la loro volontà). La ragazzina è stata convocata per raccontare i fatti; come istinto di difesa, trovandosi in soggezione per gli aspri rimproveri dei genitori e cercando di riguadagnare l'affetto e la comprensione perduti, la minore ha raccontato parecchie bugie contro di me. Queste erano le ripercussioni negative delle quali avevo cercato di consapevolizzare i genitori, invano; non avevo previsto che mi si sarebbero ritorte contro. La minore mi aveva tradito, nonostante avesse promesso che non l'avrebbe mai fatto. Purtroppo viviamo in uno stato in cui è sufficiente raccontare frottole in un commissariato (senza portare prove) per rovinare la vita a qualcuno.

Gli inquirenti sono partiti in quarta a darmi la caccia; io ho provato a chiarire a grandi linee, inizialmente senza sapere nei dettagli come era stato costruito il minestrone di accuse. Non è servito a nulla, dopo un mese sono stato invitato a processo con la conferma di tutte le testimonianze raffazzonate della prima ora; in più, ero stato silenziosamente incriminato anche per la violazione del divieto di avvicinamento (cosa totalmente falsa, come sarebbe emerso in modo evidente se solo si fosse letta la ricostruzione sintetica che avevo depositato a inizio indagini). I capi d'accusa erano infine farciti con l'indirizzo di casa delle vittime, che non avrei altrimenti potuto conoscere.

Il mio avvocato disse che non c'era altra soluzione che chiedere il patteggiamento: io sarei dovuto sparire dichiarandomi colpevole e rinunciando a far emergere la verità; in cambio avrei forse ottenuto un po' di clemenza.

Non potevo accettare che si insegnasse a una ragazzina a imbrogliare i genitori e gli ufficiali di Polizia, rendendola fiera di incriminare le persone con le proprie bugie. Dopo mesi in cui la situazione continuava a peggiorare e dopo aver disinnescato con la mia integrità tutte le provocazioni subite, sono iniziate a fioccare le denunce, prima per gli operatori scolastici, poi per i genitori e infine per i magistrati e gli avvocati.

Il giorno successivo alla ricezione delle mie querele, tutte le irregolarità contestate sono state nascoste, io sono stato messo ai domiciliari, il patteggiamento è stato annullato e si è aperto un secondo procedimento penale per stalking a mio carico. Rappresaglie di ogni tipo si sono susseguite in modo sistematico, senza preoccuparsi di utilizzare nuovamente le vittime come esca per attirarmi in trappola.

Oltre a veder vanificate le proprie angherie, il Tribunale di Perugia ha collezionato 10 segnalazioni all'autorità giudiziaria fra querele, integrazioni e ammonimenti, il tutto a carico di 7 persone; e i numeri sono destinati a crescere ancora. Il processo però è andato avanti come se nulla fosse, fino alla sentenza. Qui era assente il padre della ragazzina, che pure era sempre venuto ad assistere alle udienze. Egli stava iniziando a capire di essere stato raggirato, e avrebbe completato il quadro. Sono sicuro che avrei fatto la pace con lui (forse con anche un forte abbraccio di riconciliazione, come fra un padre e un figlio). Le bugie della minore non avrebbero avuto conseguenze e tutto si sarebbe risolto per il meglio: oltre a ritornare sulla strada della sincerità, la ragazza avrebbe ritrovato la comprensione e l'affetto dei suoi famigliari.

E invece niente. Il padre non è venuto (magari su indicazione del suo avvocato, che ha sempre seminato zizzania); i 4 operatori scolastici denunciati sono ancora liberi di traviare i ragazzi, tutti i testimoni che hanno mentito sotto giuramento l'hanno fatta franca un'altra volta, mentre l'unico che ha chiarito le vicende in completa trasparenza è anche l'unico che ha subito ripercussioni; la condanna a 2 anni e un mese ha superato le richieste della stessa accusa, in modo da impedire la sospensione della pena.

In sostituzione dei domiciliari mi è stata offerta la libertà con i servizi socialmente utili nel weekend, al prezzo di evitare il ricorso in appello e mettere a tacere la vicenda. Io non mi sono fatto comprare, perché la Giustizia non è in vendita.

È possibile che verranno aggiunti altri 2 anni di reclusione per aver informato le vittime della situazione, così la condanna sarà sufficiente a mettermi in carcere per davvero e farmi sparire. Il tutto per aver difeso le persone fragili e lo Stato italiano...

Perugia è dunque la città dove è stata emessa la prima condanna per stalking senza nemmeno un tentativo di avvicinamento alla vittima (infatti, quando la minore è venuta a salutarmi dopo il colloquio di lavoro col padre, l'ho tenuta a debita distanza).

È ben difficile che qualcuno faccia qualcosa, perché se i magistrati svolgessero le indagini porterebbero alla luce gli errori processuali che loro stessi hanno commesso. La cosa più probabile è che i tempi si allungheranno al punto da insabbiare tutto fra i meandri della burocrazia; e si andrà avanti a disporre trappole per incriminare i presunti stalker, e insegnare alle ragazzine a diventare criminali fin da piccole, mettendosi in pericolo. La cosa assurda è che tutta la fitta rete di connivenza si è spontaneamente generata solo per evitare di ammettere con franchezza la propria superficialità nelle indagini preliminari; gente che non si fa scrupoli a distruggere la vita di un ragazzo pur di non riconoscere i propri sbagli (che inizialmente non erano nemmeno un reato, solo incompetenza).

Si potevano fare tante belle cose, ma quando si ha a che fare con persone aggressive che pensano solo a far la guerra, non c'è altra soluzione che farli condannare tutti quanti".