Gomme squarciate e auto rigata per non aver pagato un alberello condominiale: arrestato e condannato condomino stalker

Gomme squarciate e carrozzeria rovinata. Per anni una donna è stata ostaggio delle violenze e dei danneggiamenti di uno condomino stalker.

La signora si è presentata, qualche mese fa, alla Stazione Carabinieri di Perugia per raccontare come ormai da anni una persona sconosciuta l'avesse presa di mira, danneggiandole l'auto in continuazione: righe e graffi sulla carrozzeria e, soprattutto, pneumatici forati. Da novembre del 2021, inoltre, gli episodi si erano fatti più frequenti, con cadenza settimanale e non si trattava più di fori nelle ruote, ma penumatici proprio squarciati, a volte anche tutti e quattro, arrecando un danno economico e una forte preoccupazione alla donna e ai suoi familiari.

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno così organizzato dei servizi di appostamento e hanno sorpreso in flagranza un uomo di 75 anni mentre con un paio di forbici forava uno pneumatico dell'autovettura della donna. L'uomo è stato subito bloccato e trovato anche in possesso di un coltello con il manico pieghevole. Ai militari ha ammesso di essere l’autore del danneggiamento appena compiuto e di tutti gli altri subiti dalla donna. I motivi di tanto astio sarebbero da ricondurre a liti e dissapori condominiali nati a seguito del mancato pagamento da parte della vittima di una somma per la piantumazione di un alberello nella proprietà condominiale.

I militari hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori, danneggiamento aggravato e possesso abusivo del coltello il 75enne che ha scelto di patteggiare subito davanti al giudice, venendo condannato ad 1 anno e 2 mesi di reclusione.