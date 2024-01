Perseguita la coppia che abita al piano superiore per costringerli a cambiare casa: condannato

Un uomo è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di stalking condominiale, avendo messo in atto “ripetute condotte ossessive e moleste nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare un grave e perdurante stato di ansia e di paura per sé stessi e per i propri familiari e da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita”.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe posto “in essere una serie di condotte moleste e vessatorie nei confronti delle persone offese le quali occupavano l’edificio al piano superiore rispetto al proprio, al fine di costringerle a cambiare abitazione”. L’imputato avrebbe compiuto “azioni di disturbo della quiete diurna e notturna, come mettere la musica ad alto volume”, affisso cartelli allusivi e offensivi nelle zone comuni, presentato esposti di abusi edilizi contro le vittime (rivelatisi poi infondati), bloccando il radiocomando del cancello di ingresso, ostacolando così l’uscita e l’entrata dal cortile. L’accusa contestava all’imputato anche l’appropriazione di un sottotetto che era di proprietà esclusiva delle persone offese.

Le dichiarazioni delle persone offese, quelle di altri testimoni dei fatti, di riprese video e fotografie degli abusi compiuti dall’imputato hanno portato, prima all’emissione dell’ammonimento del Questore e poi alla condanna.