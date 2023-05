"Ti devo parlare di cose urgenti, fammi entrare": arrestato per aggressione alla ex

I Carabinieri della Stazione di Fortebraccio hanno arrestato un 32enne italiano per aver stalking nei confronti della ex fidanzata e per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

L’uomo si è presentato a casa della ex e con la scusa di doverle parlare di cose urgenti è riuscito a entrare nell'abitazione, aggredendola e colpendola al volto.

La donna è riuscita a chiamare un amico, dopo qualche ora, e questi ha avvertito i carabinieri che hanno portato via l'aggressore che è stato condotto nel carcere di Capanne.