Telefonate moleste a tutte le ore alla lontana zia per cinque anni: processata per stalking

Molesta la zia con telefonate notturne e finisce sotto processo per stalking.

Una donna, difesa dall’avvocato Chiara Camilletti, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di atti persecutori “perché mediante reiterate condotte di molestia in danno” di una lontana parente, le avrebbe procurato una grave stato di ansia tramite continue telefonate “anche più volte al giorno, e in tempo di notte, in cui rimaneva in silenzio, ovvero proferiva espressioni offensive e provocatorie del tipo put…” oppure chiedendole di fare sesso o di andare “a fare l’amore con tua figlia”.

Condotte andate avanti per cinque anni che avrebbero cagionato nelle vittima “un perdurante e grave stato di ansia”, tale da costringerla “a modificare le proprie abitudini di vita”.

Gli episodi sono avvenuti tra il 2014 e il 2019 in provincia di Perugia.