Stabile occupato a Fontivegge, chiuso il varco. Lega: "Rafforzare il servizio appiedato per sorvegliare condomini e garage"

Stabile occupato a Fontivegge, chiuso il varco di ingresso del bivacco. Il Gruppo Lega Perugia ha dato seguito insieme all’assessore comunale alla sicurezza Luca Merli alla segnalazione dei residenti sulla nuova occupazione dello stabile abbandonato di via Oddi Sforza nella zona di Fontivegge. Nella giornata di lunedì 28 dicembre la polizia locale ha effettuato una ispezione sui tre piani dell’edificio riscontrando segnali di fresco bivacco.

Di conseguenza gli operai del cantiere hanno provveduto a chiudere il varco utilizzando la rete elettrosaldata per rendere lo stabile nuovamente inaccessibile. Commenta il capogruppo Lega Perugia in consiglio comunale Lorenzo Mattioni: “Ringraziamo infinitamente il prefetto per la presenza dei militari, il questore, la polizia locale ed i comandanti di tutte le altre forze dell’ordine per i passaggi costanti sulla zona di Fontivegge. Ma la presenza nella zona di portici, garage e parchi ben nascosti tra i condomini, rende talvolta vano questo passaggio veicolare degli agenti di pubblica sicurezza. Riteniamo quindi sia utile valutare un rafforzamento del servizio appiedato.

"E' giunto il momento - ha concluso il capogruppo Mattioni - che i numerosi balordi che stazionano a tutte le ore lungo le vie che dalla stazione arrivano anche verso la zona di via del Lavoro , via Birago e fino a via 20 Settembre, si sentano braccati”.