Calcio violento - Giocatore aggredisce l'arbitro con una spallata: squalificato per un anno

Giocatore squalificato per un anno dopo l’aggressione con una spallata all’arbitro e allenatore che minaccia il direttore di gara di non segnare la sua espulsione nel referto “sennò sono guai”. E ancora insulti, bottigliette d’acqua che volano dagli spalti e niente acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara. Sono alcuni degli episodi di cui si è occupato il giudice sportivo Marco Brusco, con l’ausilio del rappresentate degli arbitri Fabio Fiordi, dopo le ultime giornate dei vari campionati dilettanti e giovanili.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Inibizione fino al 14 aprile per un dirigente dell’Angelana 1930 “per comportamento non regolamentare”.

Ammenda di 110 euro per il Castiglione del Lago “per lancio in campo di una bottiglietta d'acqua senza colpire”.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Dirigente del Viole inibito fino al 28 aprile perché “allontanato dal terreno di gioco per comportamento reiteratamente protestatario nei confronti dell'arbitro, ritardava volontariamente l'uscita dal terreno di gioco rivolgendo nel contempo al direttore di gara frasi irriguardose”.

Inibizione fino al 14 aprile per un dirigente dell’Amc 98 “per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica per 6 gare a carico dell’allenatore del Castel del Piano 1966 “per comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro, per aver ritardato l'uscita dal terreno di gioco e per aver rivolto ingiurie nei suoi confronti al termine della gara”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Multa di 100 euro per l’Atletico Gualdo Fossato “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro per l'intera durata della gara”.

Inibizione fino al 31 maggio per un dirigente del Papiano Sant’Orsola “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara”.

Inibizione fino al 5 maggio per un dirigente della Tiber “per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara”.

Squalifica per 6 gare per l’allenatore della Tiber perché “espulso per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro, al termine della gara intimava perentoriamente all'arbitro di omettere a referto l'espulsione altrimenti avrebbe passato guai seri”.

Sono 3 le giornate di squalifica per un calciatore del Magione e uno del Settevalli Pila “per aver colpito con una manata al volto, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria scatenando una rissa generale” e per “aver colpito con un violento calcio, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria scatenando una rissa generale”.

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

Sconfitta a tavolino per 3-0, multa di 100 euro e 1 punto di penalizzazione per la Ducato Spoleto per non essersi presentata alla partita.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Ammenda di 100 euro per la Polizia Penitenziaria Spoleto “perché, al termine della gara, tifosi affacciati al balcone della struttura tiravano al direttore di gara un liquido (presumibilmente acqua) nella misura di un bicchiere circa senza colpirlo”.

Squalifica per una gara per l’allenatore della Junior Carpine Magione “perché al termine della gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Sconfitta a tavolino per 3-0, 1 punto di penalità e 100 euro di multa per il Fabro Valdichiana per non essersi presentato alla partita.

Stessa sanzione per la Vis Nuova Alba.

Squalifica per un anno per un giocatore del Superga 48 “perché, al termine della partita, aggrediva l'arbitro, colpendolo con una violenta spallata che gli provocava forte, ma momentaneo, dolore”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Si fa obbligo alla società Polisportiva Ternana “di risarcire i danni arrecati da un proprio tesserato alla porta dello spogliatoio della squadra ospite”.

Ammenda di 30 euro al Mantignana Monte Malbe Asd “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro”.

Squalificato per 5 giornate l’allenatore dell’Olympiathyrus San Valentino peerché “già in regime di squalifica, sostava, prima dell'inizio della gara, davanti l'area degli spogliatoi; durante tutta la gara, al di fuori del terreno di gioco, contestava ed offendeva gravemente il direttore di gara”.