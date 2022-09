Assisi, in giro per le vie della città con lo spray al peperoncino per aggredire le persone: processato

Se ne va in giro per la città di Assisi con una bomboletta di spray al peperoncino, senza un motivo: fermato e denunciato.

Un giovane, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finito davanti al giudice per avere “portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, una bomboletta di spray urticante priva di etichetta adesiva dove vendono riportate marca e caratteristiche tecniche, che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, appariva utilizzabile per l’offesa alla persona”.

I fatti sono avvenuti ad Assisi il 15 dicembre del 2019.

Nel corso della prima udienza sono state ammesse prove e testimoni e il processo è stato rinviato a maggio del 2023 per sentire le forze dell’ordine.