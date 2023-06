Assisi, assolto per lo spray al peperoncino in tasca: prodotto non pericoloso e in libera vendita

Assolto perché lo spray che aveva in tasca era di quelli in libera vendita. Un giovane, difeso dall’avvocato Diego Florio, era stato accusato di avere “portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, una bomboletta di spray urticante priva di etichetta adesiva dove vendono riportate marca e caratteristiche tecniche, che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, appariva utilizzabile per l’offesa alla persona”.

Il ragazzo era stato fermato per un controllo ad Assisi il 15 dicembre del 2019, secondo gli agenti girava per la città con una bomboletta di spray al peperoncino, senza un motivo. Il contenitore era senza etichetta e senza le indicazioni della sostanza contenuta, quindi era scattato il sequestro e la denuncia.

Nel corso del processo è emerso che, a seguito delle analisi, si trattava di un normale spray al peperoncino, rinvenibile in commercio e pertanto lecito. Da qui l’assoluzione.

