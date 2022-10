Spopolamento e natalità quasi zero, cresce il numero dei banchi scolastici senza studenti: alle elementari dell'11%

"Nell’intero territorio provinciale si assiste infatti ad un decremento esponenziale dall’A.S. 2016-2017 all’A.S. 2022-2023, della popolazione scolastica del primo ciclo di istruzione, che registra un calo di iscrizioni pari all’11% circa, ovvero 6.726 iscritti in meno. Si passa infatti da 61.535 del 2016-2017 a 54.809 del 2022-2023. Un andamento, questo, che si rifletterà negativamente nei prossimi anni anche nelle scuole secondarie di secondo grado, con una consistente riduzione di iscritti". Il forte calo delle nascite in Umbria negli ultimi 10 anni sta iniziando a mostrare gli effetti negativi che andranno peggiorando nei prossimi anni, l'Umbria ha perso altri 5mila abitanti in 12 mesi. Il dato sulle scuole emerge dal Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2023-2024 approvato in Provincia di Perugia.

“C’è quindi preoccupazione anche da parte nostra per questo fenomeno in corso – ha dichiarato la consigliera Borghesi - . E’ fondamentale per la Provincia di Perugia, nello svolgimento delle funzioni proprie, operare per contribuire a garantire il funzionamento e l’efficacia del sistema d’istruzione scolastica nel suo insieme, in ragione del ruolo di sviluppo civile, sociale, culturale e economico che la scuola deve svolgere sul territorio anche attraverso una programmazione condivisa con tutti gli attori competenti”. Sono diversi i distretti che hanno perso la propria autonomia per sottodimensionamento degli iscritti. Si salva ma il futuro buio per l’Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto-Sellano (287 alunni iscritti nell’A.S. 2022-2023) e dell’Istituto Omnicomprensivo di Cascia-Monteleone di Spoleto (336 alunni iscritti nell’A.S. 2022-2023). Istituti che, nonostante stiano sotto la soglia minima dei 400 iscritti, per ragioni derivanti dalla Strategia nazionale Aree Interne e dagli eventi calamitosi subiti, possono mantenere la propria autonomia scolastica.