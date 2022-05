"Vado a Malta per lavoro e porto la figlia con me", ma il Tribunale nega il permesso: "Stravolgerebbe la vita delle bimba"

La madre si vuol trasferire a Malta con la figlia piccola, ma il padre si oppone e il giudice gli dà ragione.

La vicenda giudiziaria è stato portato all’attenzione del Tribunale civile di Spoleto e riguarda l’affido del figlio minore in un caso di separazione.

La madre ha il collocamento prevalente della figlia minore di anni 9 e ha chiesto al Tribunale di Spoleto l’autorizzazione a trasferirsi all'estero portando con sè la bambina.

La donna avrebbe precisato che il trasferimento era dovuto ad esigenze lavorative, avendo avviato un’attività nell’isola di Malta. Un trasferimento che no avrebbe inciso sui diritti del padre, in quanto la donna con la bambina avrebbe fatto ritorno in Italia ogni 15 giorni.

Il padre si è opposto, chiedendo la modifica della collocazione della bambina attraverso una prevalente permanenza presso di sé, sottolineando che il trasferimento avrebbe modificato la vita della piccola, con il cambio della scuola, l’abbandono delle amicizie oltre che affievolire il rapporto con il padre e con i parenti, in particolare i nonni, rimasti in Italia.

Il Tribunale di Spoleto ha rigettato il ricorso della madre, stabilendo che le esigenze lavorative della madre non sono conformi all'interesse superiore della minore “che è radicata nel contesto socio-familiare umbro, in cui ha la possibilità di mantenere e consolidare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo interesse non può sicuramente essere sacrificato in nome dei progetti lavorativi della ricorrente.

La notizia è stata riportata dall’avvocato Simona Garone nel sito dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori.