Omicidio dopo la lite: giovane accoltellato e ucciso: accertamenti in corso

Un uomo viene sentito in Procura, a Spoleto, per la morte di un 28enne italiano. Ucciso, secondo quanto si apprende, a coltellate. Il ferimento mortale sarebbe avvenuto al culmine di una lite, in strada, nei pressi di un’abitazione. Il ferito avrebbe cercato di allontanarsi a piedi, forse per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo. Alcuni passanti avrebbero dato l’allarme, consentendo l'intervento dei soccorsi. Soccorsi risultati inutili, il giovane è morto poco dopo in ospedale.

L'omicidio si è verificato in via 2 Giugno nel quartiere Casette.