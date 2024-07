Omicidio a coltellate, l'arrestato si difende: "Volevo solo spaventare Stefano"

Una lite per pochi euro forse. Avrebbe sostenuto che il suo intento era solo quello di spaventare Stefano Bartoli, di essere convinto che la ferita al torace che gli aveva provocato con un coltello da cucina fosse superficiale. Lo hanno trovato in casa i carabinieri. Erjon Behari, 42 anni, arrestato con l'accusa di aver ucciso il 28enne spoletino, così si sarebbe giustificato con il pm durante l'interrogatorio che ha preceduto il suo arresto.

Il ferimento, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe arrivato al culmine di una lite che si sarebbe protratta per tutto il pomeriggio di sabato, fino a degenerare in serata. Da quanto ricostruito, mentre Bartoli, ferito, chiedeva aiuto nelle abitazioni vicine, l'altro sarebbe rientrato in casa, dove viveva con la madre, forse, come da lui sostenuto, credendo di non aver ferito mortalmente il giovane.