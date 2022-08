Si cala i pantaloni e mostra i genitali, 50enne ubriaco denunciato

Loro avevano accompagnato un amico a prendere il treno. Lui vagava per la stazione, in preda all'alcol. Quando i loro sguardi si sono incrociati, l'uomo, senza un apparente motivo, ha iniziato a inveire contro le due donne, 50 e 48 anni. Non contento, secondo quanto raccontato dalle due, ha abbassato i pantaloni e ha mostrato loro i genitali.

Un delirio per il quale le due hanno preferito chiamare la polizia, preoccupate di doverlo eventualmente incontrare nel sottopasso della stazione. Così gli agenti del commissariato di Spoleto sono intervenuti alla stazione ferroviaria. Dopo aver raccolto il racconto delle due donne e del minore che avevano accompagnato e che si trovava in viaggio, hanno raggiunto l'uomo per identificarlo e denunciarlo per atti osceni.