Soccorsi in azione per recuperare una runner finita in una scarpata. L'allarme è scattato poco dopo le 16.30 di mercoledì 10 febbraio. I tecnici del Soccorso alpino e spleologico dell'Umbria e il 118 sono intervenuti lungo la Via di Giro del Ponte nel comune di Spoleto.

La donna è stata soccorsa da due squadre del Sasu e portata all'ambulanza del 118.