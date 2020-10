LA DENUNCIA Decine di pannelli di eternit scaricati a bordo strada: la rabbia dei cittadini

Una importante quantità di eternit scaricata a bordo strada nel tratto che va da Baiano di Spoleto a Meggiano, in un'area verde. Stiamo parlando di decine di pannelli, di un materiale altamente cancerogeno, che non sono stati smaltiti come da legge ed ora rappresentano un pericolo per la salute di quell'area. La denuncia con tanto di foto è stata postata da un cittadino indignato. La foto sta facendo il giro dei social provocando indignazione. L'obiettivo è quello di individuare l'autore dei lavori di sostituzione e lo smaltimento illegale di questi pannelli di eternit che ribadiamo essere un materiale altamente pericoloso per la salute di tutti.

