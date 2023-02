Esce dal carcere, va al commissariato e finisce denunciato. E' successo a Spoleto. Gli agenti hanno denunciato un cittadino italiano di 62 anni che, dopo essere stato scarcerato, nonostante un foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto, si è intrattenuto in città violando il provvedimento del Questore.



L’uomo, al termine della carcerazione, si è presentato negli uffici del Commissariato. Qui gli agenti, al termine degli accertamenti del caso, avevano appurato che si trattava di una persona nota alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia.



Dalle verifiche è emerso, inoltre, che il 62enne era gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto, per la durata di tre anni, emesso lo scorso 4 novembre dal Questore di Perugia.



Per questo motivo, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato denunciato per l’inottemperanza al provvedimento. È stato inoltre invitato dagli agenti a lasciare il territorio comunale.