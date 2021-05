IN BREVE Spoleto, si perde in un bosco: la moglie lancia l'allarme, salvato

La squadra dei Vigili del Fuoco di Spoleto è intervenuta per ricercare una persona che, in zona Ancaiano nel comune del Festival Due Mondi, ha perso l’orientamento in un bosco particolarmente fitto in una zona impervia. La moglie e il figlio rimasti vicino all’autovettura hanno dato l’allarme dopo circa un’ora e grazie alle indicazioni della sala operativa si riusciti a trovarlo in pochi minuti con coordinate gps inviate via whatsapp. Non c'è stato bisogno delle cure del personale medico.