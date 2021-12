Spoleto, "saliamo in casa e facciamo sesso": anziano rapinato

Rapinato sulla soglia di casa. E' successo a Spoleto e la vittima è un 85enne che stava tornado dopo aver fatto la spesa. Una donna si è avvicinata all'anziano e prima gli ha promesso sesso per entrare in casa, poi ha tentato di abbracciarlo per sfilargli portafogli e preziosi. L'uomo non è caduto nella trappola, ma la donna è riuscita comunque a prendergli le chiavi appena inserite nella serratura di casa.

L'85enne a quel punto ha chiamato i carabinieri. I militari hanno aperto le indagini e nel giro di poche ore hanno identificato e denunciato la donna per rapina.