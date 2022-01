Spoleto, provoca incidente stradale e poi scappa via a piedi: denunciato

I carabinieri di Spoleto hanno rafforzato i controlli su strada in tutto il periodo delle feste invernali. Sono stati fermati oltre 180 automobili e sono state elevate ben 21 contravvenzioni per violazione del codice stradale: in particolare per mancata copertura assicurativa e revisione auto, utilizzo del cellulare alla guida e mancato uso di cintura di sicurezza. Tra gli eventi più particolari registrati: i militari sono intervenuti in un incidente stradale - un tamponamento - tra due auto; uno degli automobilisti dopo il sinistro si è dato alla fuga a piedi lasciando in strada il proprio veicolo. E' stato rintracciato poco dopo ed è stato denunciato per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso nei confronti di un altro automobilista 40enne.