Guida ubriaco, si schianta contro una grondaia e tenta di scappare: inseguito e bloccato. E' successo a Spoleto, lungo via delle Terme. Il conducente dell'auto è scappato a tutto gas. L'inseguimento si è concluso in via Filitteria. Un agente è riuscito a raggiungere l'auto e a estrarre le chiavi da quadro.

Il conducente, identificato come un cittadino marocchino, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite consentito.

L'uomo è stato denunciato. Ritirate patente e carta di circolazione. L'auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca.