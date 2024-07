Spoleto, 33enne portato in carcere

La polizia di Spoleto ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di un 33enne, cittadino italiano, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per rapina. Gli agenti lo hanno rintracciato e portato nel carcere di Spoleto.

Il 33enne, scrive la Questura di Perugia, "fin dal suo inserimento in comunità, ha mostrato forti difficoltà di adattamento al contesto comunitario, ponendo in essere condotte autolesionistiche e in contrasto con le regole di convivenza, rendendo, di fatto, impossibile la prosecuzione del percorso terapeutico concordato". E ancora: "Per questi motivi, essendo venute meno le condizioni per l’applicazione della misura alternativa, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la cessazione dell’affidamento in prova al servizio sociale ordinando l’immediato accompagnamento dell’uomo presso l’istituto penitenziario più vicino per l’esecuzione della pena residua".