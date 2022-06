Scambia il parcheggio del supermercato per una pista e guida come un pazzo. E' successo a Spoleto. Testacoda, sgommate e vari altri 'numeri' al volante della sua auto sportiva. E il 36enne non si è fermato neanche davanti ai poliziotti, chiamati dal personale del supermercato per farlo smettere. Alla fine della corsa il cittadino tedesco è stato identificato e multato.