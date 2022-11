La lite degenera, aggredisce la moglie: interviene la polizia

Aggredisce la moglie, serve la polizia. Gli agenti del commissariato di Spoleto sono intervenuti in un'abitazione della città. Secondo la ricostruzione della Questura la donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal marito che da alcuni anni soffre di problemi di salute che lo portano ad essere aggressivo. L'uomo, prosegue la Questura, si trovava in evidente stato confusionale. E' stato soccorso dal 118 e portato in ospedale.

I poliziotti, dopo aver tranquillizzato la donna, hanno raggiunto telefonicamente il figlio che in quel momento si trovava fuori città.