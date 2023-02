Spaccio e bullismo, controlli della polizia fuori dalle scuole

Controlli della polizia fuori dalle scuole di Spoleto. Pattuglie in azione vicino agli istituti e alle fermate degli autobus. "L’attività - spiega la Questura di Perugia - , portata avanti dalla Polizia per tutta la durata dell’anno scolastico, ha come principale obiettivo la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo nei pressi degli Istituti scolastici. A questo fine si aggiunge quello, altrettanto importante, della prevenzione dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti".