Coronavirus, controlli della polizia: 43enne aggredisce gli agenti, arrestato

Poliziotti aggrediti durante i controlli per il rispetto delle norme anti Covid. Una pattuglia della Squadra Volante di Spoleto è intervenuta in un parco pubblico del centro cittadino per aiutare gli operatori della Polizia Locale nei controlli per il rispetto delle norme contro il coronavirus.

Gli agenti hanno notato un uomo di 43 anni di origini campane, residente nella zona da diversi anni, con diversi precedenti di polizia. L'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, rifiutandosi di fornire documenti e generalità. Ma non è finita qui. Il 43enne si è scagliato contro i due poliziotti, sferrando calci e pugni. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e in tasca gli hanno trovato un coltello. Arrestato.