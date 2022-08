Alloggia per oltre due mesi in albergo, scappa senza pagare e porta via le chiavi della camera

Alloggia in albergo per due mesi e mezzo e se ne va senza pagare portando via anche la chiave della camera. E' successo a Spoleto. L'uomo è stato ritrovato dalla polizia in un bar della città. Ha restituito la chiave, ma non ha pagato gli oltre 1800 euro del conto. Per lui è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta.