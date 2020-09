Coronavirus, il sindaco di Spoleto preoccupato per i nuovi contagi: "Chiudo le aree gioco e le strutture ludiche interne ai parchi"

L'allarme Covid, per la seconda ondata di contagi, sta crescendo anche in Umbria nonostante una situazione (in fatto di ricoveri) più che sostenibile. A Spoleto il sindaco Umberto De Augustinis ha preso un provvedimento molto pesante, dopo l'uscita dalla Fase 1 e Fase 2. Ordinanza per chiudere le aree gioco e le strutture ludiche interne ai parchi e ai giardini pubblici di libero accesso.

Motivo: stanno crescendo i contagi tra i bambini e giovanissimi. Una decisione presa non solo perché sono proprio i bambini e i ragazzi che di norma usufruiscono e si ritrovano nei parchi e nelle aree verdi, ma anche per le difficoltà nel far rispettare, in questo contesto, il divieto di assembramento e il distanziamento così come previsto dal decreto di giugno. Il mancato rispetto delle misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.