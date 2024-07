Omicidio a coltellate: Stefano muore in ospedale, 42enne arrestato

I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 42enne, cittadino di origini albanesi, gravato da precedenti di polizia, per omicidio.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Spoleto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nella serata di sabato 20 luglio ha accoltellato al culmine di una lite Stefano Bartoli, 28enne residente a Spoleto. È successo in via 2 Giugno, nel quartiere Casette di Spoleto, intorno alle 21.

Il giovane, con precedenti di polizia, è stato colpito al torace con un coltello da cucina. Il 28enne è stato soccorso da un passante e poi portato in ospedale dal 118. Inutili tutti i tentativi dei medici: il ragazzo è morto a causa delle ferite.

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 28enne. Sequestrato un coltello ritenuto l'arma del delitto. Il 42enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto.