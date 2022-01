Drammatico incidente sul lavoro in una boscaglia, trattore finisce in una scarpata: muore lavoratore

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una zona boschiva a Spoleto in località Patrico. L'allarme è scattato intorno alle 8.45 dopo la segnalazione di un mezzo da lavoro che era finito in una scarpata dopo essersi capovolto più volte. Necessario oltre che il personale medico del 118, data la località difficile da raggiungere, anche la presenza dei Vigili del Fuoco e degli esperti Soccorso Alpino. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il trattore ribaltato - molto probabilmente utilizzato per il traporto di legname - al cui interno c'era un lavoratore: purtroppo l'uomo era già deceduto e non stato possibile fare nulla per tentare di rianimarlo. Vigili del Fuoco e Sasu si sono occupati del recupero della salma. Mentre sul posto i Carabinieri stanno svolgendo le indagini per capire le dinamiche dell'incidente. Non sono state fornite le generalità della vittima. L'allarme è stato lanciato, a quanto risulta, da alcuni compagni di lavoro.

