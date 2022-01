Drammatico incidente sul lavoro in una boscaglia, trattore finisce in una scarpata: muore Felice Bartoli

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una zona boschiva a Spoleto in località Patrico. L'allarme è scattato intorno alle 8.45 dopo la segnalazione di un mezzo da lavoro che era finito in una scarpata dopo essersi capovolto più volte. Necessario oltre che il personale medico del 118, data la località difficile da raggiungere, anche la presenza dei Vigili del Fuoco e degli esperti Soccorso Alpino. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il trattore ribaltato - molto probabilmente utilizzato per il traporto di legname - al cui interno c'era un lavoratore: purtroppo l'uomo era già deceduto e non stato possibile fare nulla per tentare di rianimarlo. Vigili del Fuoco e Sasu si sono occupati del recupero della salma. Mentre sul posto i Carabinieri stanno svolgendo le indagini per capire le dinamiche dell'incidente. Non sono state fornite le generalità della vittima. L'allarme è stato lanciato, a quanto risulta, da alcuni compagni di lavoro.

Aggiornamento ore 17.12 - La vittima è Felice Bartoli, titolare dell'agriturismo di Patrico. “È con profondo dolore che ho accolto stamattina la notizia della morte di Felice Bartoli, persona a cui mi legava un rapporto ventennale fatto di amicizia e di affetto, di lealtà e sincero e genuino rispetto”, dice il sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

“Come agronomo ho lavorato al suo fianco negli ultimi 25 anni, conoscendone l’umanità, la schiettezza, l’amore per la sua famiglia e per la sua terra. Felicino, come tutti lo abbiamo sempre chiamato, era un uomo capace di recuperare dagli anfratti della memoria storie solo apparentemente appartenute a tempi lontani, dense di significato, illuminanti per la forza valoriale che erano in grado di trasmettere ogni volta che le si ascoltava. È stato un innovatore, un lavoratore lungimirante, custode di una cultura e di un sapere mai saccente perché sempre disponibile e aperto ad accogliere il prossimo, a farlo entrare nella sua dimensione di vita così forte e vera”.

Cordoglio anche da parte del presidente del consiglio comunale Marco Trippetti:”Non è semplice esprimere il dolore per questa improvvisa e tragica scomparsa. Tornano alla mente i tanti momenti vissuti con lui a Patrico, le chiaccherate, i racconti durante i quali si veniva totalmente rapiti dalla sua capacità di descrivere, con semplicità e saggezza, situazioni, luoghi, persone e accadimenti che diventavano immediatamente patrimonio comune di quanti avevano la fortuna di ascoltarlo. Felicino è stato il custode di un luogo incontaminato e romantico, alla cui stupefacente bellezza si univa la meraviglia della sua persona, del suo animo buono e sincero. Ricordarlo oggi è motivo di grande dolore”.