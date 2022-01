Spoleto, verifica green pass nei negozi e locali: denunciati 2 proprietari e due clienti. Botti venduti ai minorenni

Un bilancio positivo, secondo i Carabinieri, per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-contagio e controlli sul fronte del green pass a Spoleto nel periodo delle festività. I militari su 83 attività commerciali e locali hanno riscontrato soltanto due irregolarità che hanno portato in dote 4 denunce: sanzionati e denunciati due clienti e due titolari di attività commerciale per mancato controllo “green pass”. Riscontrato che la sera dell'Ultimo dell'Anno un radicato senso civico della popolazione spoletina a tutela delle norme per la salute pubblica e zero assembramenti. Un po' meno in fatto di vendita dei fuochi artificiali: in questo caso sono denunciati due rivenditori per aver venduto materiale pirotecnico a minori di quattordici anni. Sequestrati circa 150 pezzi pirotecnici.