Spoleto, incidente lungo la Flaminia: 64enne in ospedale

Incidente lungo la Flaminia, nel comune di Spoleto, nel tardo pomeriggio di lunedì 25 ottobre. Un uomo di 64 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato all'altezza di un distributore in località Testaccio. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. L'automobilista è stato portato all'ospedale di Spoleto per accertamenti. La dinamica è al vaglio della Stradale.