Schianto tra due auto, una abbatte il palo della luce. Conducente rifiuta il test per droga e alcol: denunciato

Controlli a tappeto dei carabinieri a Spoleto. I carabinieri sono intervenuti per un incidente e hanno denunciato un 40enne per guida in stato di alterazione psicofisica a seguito del rifiuto di sottoporsi agli esami specifici. Secondo la ricostruzione dei militari due auto si sono scontrate e una si è schiantata contro un palo della luce.

I militari, nel corso dei controlli, hanno denunciato un 50enne beccato ubriaco al volante.

Sempre nel corso dei controlli i carabinieri hanno segnalato tre giovani per possesso di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato due grammi di cocaina.

Il bilancio dei posti di blocco del fine settimana è di 128 persone e 153 veicoli controllati, 12 multe per violazioni al codice della strada e due persone denunciate rispettivamente per guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico al di sopra della norma e per il rifiuto di sottoporsi ad analisi correlate allo stato di alterazione psicofisica con successivo ritiro della patente di guida.